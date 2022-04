Mu onu on kuulus lambakasvataja. Tema köögisein on lambamisside pälvitud aukirju ja rosette täis. Mina käin vahel neid lambaid pildistamas: sinitaevas valged pilvetupsud, rohetaval heinamaal valged villatupsud. Lambad püsivad alati karjas, pead-jalad koos, õlg õla kõrval. Karjakoerad, borderkollid Juula ja Tobi peavad nende üle vahti. Kui on vaja kari ühelt karjamaalt teisele ajada, käib see neil kergelt, isegi klähvida pole eriti vaja, voonakesed lihtsalt kimavad, kõrvad lidus, sinna, kuhu koerad kamandavad.

Nagu mõistate, püüan allegooriliselt viidata teatud inimpsüühika omadustele.