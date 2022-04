Midagi ei võeta enesestmõistetavalt

Washington Posti teatel on Venemaa saatnud Ühendriikidele diplomaatilise noodi, milles kutsub USAd ja selle liitlasi üles lõpetama Ukraina „vastutustundetu militariseerimine, millel on regionaalsele ja rahvusvahelisele julgeolekule ettearvamatud tagajärjed“.

Postiga suhelnud Valge Maja administratsiooni vanemametniku sõnul kinnitavad venelased eraviisiliselt seda, mida USA on kogu aeg avalikult rääkinud – et ukrainlastele antud abi on osutunud enneolematult tõhusaks.