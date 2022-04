Kolm ehmatavat kohtumist, mis panid mind sügavalt sisse ja välja hingama

Sattusin turul maasikaleti ees vestlema küpses eas eesti prouaga. Ühes käes kolm kilekotti (heeringas kassile, kunstlilled surnuaeda), teisega toetus kepile. Selgus, et tema kodu jääb minu teele ja ma lubasin ta ära visata. Autos pajatas memm, et ta on pärit Muhu saarelt (seda kinnitas eksimatult ka saarlaste kuulus intonatsioon), et vanamees kipub liiga tihti pudelipõhja vaatama ning et kinnisvaramaaklerid on röövlid. Ning et vene ajal oli elu parem. Ning et see praegune ukrainlaste ümmardamine ei kõlba kuhugi. Ning et Venemaad ei tasu ärritada.

Mu jalg tegi piduripedaalil jõnksu.