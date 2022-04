SÕJAPÄEVIK (54. päev) | Kus on Šoigu ja Gerassimov?

Märtsi lõpus muutus asi imelikuks. Sõda oli käinud juba ligi kuu – ja kus oli Venemaa kaitseminister Sergei Šoigu? Keegi ei teadnud. Levisid kuulujutud, et vallandati, suri ära või pandi pokri. Kui rahvusvaheline meedia hakkas samuti Šoigu saatuse üle spekuleerima, ilmus kaitseminister Vene meedias järsku välja. Esialgu oli ta 24. märtsil veebikoosolekul Putiniga – kuskil arvutiekraani nurgas. Kahtlustati, et kas ikka oli päris. Kaks päeva hiljem ilmus seega ka juba lihast ja luust Šoigu videos, kus ta juhatas laua otsast koosolekut, mõlemal käel kahes leeris tähtsad kindralid. Kohe ta kõrval istus ka teine haihtunud mees, armee peastaabi juht Valeri Gerassimov.

Ukraina sõjas peaksid Šoigu ja Gerassimov olema pärast Vladimir Putinit vaat et kõige olulisemad kujud. Ometi on mõlemad peaaegu nähtamatud ja tihtilugu tekib küsimus, et kas nad on üldse veel elus.