Kert Kingol (54) on jälle jama kaelas. Politsei alustas kriminaal­uurimist, kas rahvasaadik Kingo on maksnud kuluhüvitiste eest kinni oma parteikaaslaste advokaadi­arveid. Kõik on korras, väidab Kingo. Sama väitis ta ka juhtumis, mis viis ta lõpuks ministriametist.