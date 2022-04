EKSPRESSI PODCAST | Kadri Simsoni suur võimalus

Euroopa Liidu energeetikavolinikust Kadri Simsonist räägitakse, et ta ei paista silma, ei sära, on pildilt kadunud. Erik Moora lendas Brüsselisse ja avastas, et eelarvamused ei vasta tõele. Pöördelised ajad on Simsoni äratanud. Haardeulatuses on ajalooline võimalus.