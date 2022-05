Vene nafta töötlejad muretsevad. Mõned riigid saavad tõenäoliselt erandi

Mure pole niivõrd selles, et ungarlastel-slovakkidel jääksid autod tankimata, vaid pigem selles, et kannataksid nende riiklikud naftaettevõtted. Ungari MOL on Kesk- ja Ida-Euroopa suuremaid firmasid ning sättinud kogu oma masinapargi Vene naftat rafineerima. MOLile kuulub ka slovakkide Slovnaft ja horvaatide INA.