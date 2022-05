Arstid, ajakirjanikud ja advokaadid. Kolm väärikat elukutset. Kolm elukutset, mille pidamisel tuleb lähtuda mitte ainult seadusest, vaid ka elukutse jaoks kirja pandud eetikakoodeksist. Vaatamata täiendavale eneseregulatsioonile on just nende elukutsete puhul otsustatud, et antud elukutsete esindajad peavad erialaste eksimuste korral vastutama isiklikult, oma varaga. Käesolevaga teen ettepaneku need elukutsed isiklikust vastutusest vabastada.