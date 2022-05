Ukraina pealinnas on elu normaalne. Kohvikud-restoranid avatud, inimesed tänavatel – tõsi, neid on hulga vähem kui enne sõda.

„Tühi ja vaikne,“ ütlevad need, kel oli au elada siin enne 24. veebruari. Hinnanguliselt on jäänud Kiievi sõjaeelsest 3,5 miljonist elanikust alles 2,5 miljonit. Vastu õhtut on aga tunne, et mitte lahkunud pole miljon, vaid alles jäänud.