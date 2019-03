Reformierakond võitis valimised. Keskerakond kaotas.

See oli mõlemale ootamatu. Eriti ootamatu oli aga Reformierakonna võidu suurus (29 protsenti 23 vastu).

Esinumbrite duellis oli vahe veel suurem. See, et Kaja Kallas saab Harjumaal rohkem hääli kui Jüri Ratas, polnud üllatus, aga et Kallas saab Ratasest üle kahe korra rohkem hääli, oli šokk nii Keskerakonnale kui ka Ratasele isiklikult.

Valijad olid kõnelenud: peaministrina tahetakse näha Kaja Kallast.

See ei pidanud nii minema. Pärast aastat 2007 polnud ükski peaminister valimisi kaotanud. Majanduskasv oli viimaste aastate kiireim. Palgakasv niisamuti. Ratase isiklik reiting oli olnud pikalt suurem Keskerakonna omast. Kogu valimiskampaania oli üles ehitatud Ratasele, kes pidi erakonna võidule vedama.

Ta sai aga üle 6000 hääle vähem kui Taavi Rõivas samas ringkonnas neli aastat tagasi. Üle 10 000 hääle vähem kui Kaja Kallas seekord.

Jüri Ratas solvus. Rängalt.