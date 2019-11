60 aasta trend: lumised talved jäävad lühemaks

Kõige kiiremini on kevad hakanud tulema Kunda ja Pärnu kandis. Iga kümnendi järel on talv jäänud nädala võrra lühemaks.

Lumega talveaeg on jäänud kogu põhjapoolkeral lühemaks. Süüd kannab globaalne soojenemine – millenniumivahetuse järel on talved tunduvalt soojemaks läinud. Samuti pole harv juhus, et lume asemel sajab nüüd hoopis vihma. Ja kui lund sajabki, siis on lumikatte keskmine paksus jäänud väiksemaks.