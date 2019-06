Annabel lendab homme Ameerikasse: viimase puudu olnud 280 000 eurot annetas Eesti ärimees

„Kõige rohkem kartsimegi, et see viimane osa jääb venima,“ sõnas Annabeli isa Ahti Silk täna hommikul Ekspressile.

Seda kartust perekond tundma ei pidanud, sest kui eile andis Ameerikas asuv Nationwide’i lastehaigla (Ohio osariik, Columbuse linn) esindaja perele teada, et nemad on valmis Annabeli vastu võtma juba reedel, liikusid asjad kiirelt. Puudunud summa ehk 280 000 eurot annetas üks Eesti ärimees. Nii sai kokku kogu Annabeli ravi jaoks minev raha – 1,9 miljonit eurot süstiks ning 295 000 eurot meditsiiniteenuse eest tasumiseks.

Elulootus haigusega: kaks aastat

Annabeli isa Ahti Silk ütles hommikul, et tal on küll Ameerika lennupiletid valmis vaadatud, kuid ostab need välja siis, kui kogu raha on Ameerika haiglale üle kantud. Kell 14 oli ettemaks haiglasse tehtud ning piletid ostetud.