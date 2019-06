EESTI TIPP-40 MUUSIKAS: nublu tähistab väga uhkelt aastajagu esikümnes püsimist

Nublu superhitt „Mina ka“ on selleks nädalaks püsinud digitaalse muusika tarbimise Eesti lugude esikümnes täpselt aasta aega. Fenomenaalne saavutus, fantastiline sooritus.

Asja tähistamiseks on nublu tuisanud päris uue looga number üheks. Lugu „Rotterdam“, mis tsiteerib nii nublu lugu „öölaps!“ kui Kukerpillide samanimelist klassikut, on produtseeritud nublu ja Jozelsi poolt ning seitsmes edetabelijuht, millel nublu nimi küljes. Juba nimetatud esikohahittide kõrval on ta liidripositsioonil pikutanud lugudega „öölaps!“, „tmt“, „muusikakool“ ning kaasalööjana 5MIINUSE palas „Tsirkus“ ja Pluuto loos „Mesimagus“.

Teine (ja viimane) uus tulija kodumaiste lugude paremusjärjestuses on 17. kohale tõusnud räppar Maxtracti „Katamaraanid“. Tüübi enda produtseeritud pala on tema esimene tabelihitt, ühtlasi esimene singel peagi ilmuvalt kauamängivalt „Stamina“.

Veel paar sõna nublu võimekusest. „Rotterdam“ on uue tulijana tõusnud esimeseks ka rahvusvahelises konkurentsis ehk singlite üldtabelis. Singlite tabelis on see talle neljas esikohalugu. Eesti artistidest kõige kõvem näitaja.