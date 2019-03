GUUD JA BÄÄD & NÄDALA SÕNA | Kolime uuele planeedile!

Nädala sõna: Meediatööstuskompleks

Mart ja Martin Helme poolt raadiosaates "Räägime asjast" lansseeritud termin, mis ühendab ERRi, Postimehe Grupi ja Ekspress Meedia üheks rahvavaenulikuks tervikuks, mille eesmärk on... no vot seda eesmärki täpselt veel ei tea, aga küllap see mingi kohutav vandenõu on, mis paljastatakse järgmistes saadetes. Igal juhul on meediatööstuskompleks sama ohtlik ja hämar kui süvariik ja Reformierakond. Ristirahvas, värise!

Vaata ka sõjatööstuskompleks, Uzi, kalifeed, "Meedia keskpunkt", Lockheed-Martin, Voentorg, metsavenna punker, Glavbumtorg, Tšapajevi vuntsid, Vabadussõjalaste Liit, Kalašnikovi automaat, Helme koopad, kirjastus Kunst, pannkoogikohvik, Milrem, templirüütlid, konnakudu, püssirohutünn, morsipidu, ansambel Propeller, Objektiiv, Uued ­Uudised, meediamogul, "Kuskil struktuurides on kallutatud jõud".