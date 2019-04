GUUD JA BÄÄD & NÄDALA SÕNA | Poliitilised sõnavõtud auhinnagaladel

HEADE TEGUDE LINN Tartus märkas hea inimene laupäeval tänaval liikunud lühikestes pükstes kuueaastast tüdrukut, kes küsimise peale vastas, et ta läheb lasteaeda. Hea inimene võttis lapse oma hoolde sooja kohvikusse, kuniks politsei last otsima hakanud ema ja leidjad kokku viis! Küll on tore, et kõik hästi lõppes!