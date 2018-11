Eesti Ekspress

Mainekas Oxford Dictionaries valis 2018. aasta sõnaks „toksiline”. Inimesed kogu maailmas on seda sõna internetist otsinud, et kirjeldada töökohti, koole, suhteid, kultuure ja stressi. Rääkimata juba #MeToost, Brexitist ja poliitiliste liidrite retoorikast kogu maailmas. Sõna „toksiline” näib peegeldavat seda, kui äärmusliku ja vahel ka radioaktiivsena me tajume moodsat maailma.

