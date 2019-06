Ilukirurg Pree: saade „Minu imeline muutumine“ ei klapi mu eetikaga

Pree soovis teletegijatelt teada, mis saab, kui kõik ei lähe plaanipäraselt, nagu kirurgias mõnikord võib juhtuda. Saatemeeskond kinnitas seepeale, et võimalikud probleemid avalikkuse ette ei jõua. Pree otsustas, et saate formaadis osalemine ei sobi talle eetilistel põhjustel ja ta lükkas pakkumise tagasi.

Pree lisab, et tal on mõneti hea meel, et ajakirjandus saate probleemidest kirjutas: „Inimesed saavad teada, millised ohud kaasnevad saates osalemisega ja mõningal määral ka ilukirurgiaga. Teisalt on kahju saates osalejatest, kelle õigusi on piiratud ebamõistlikult karmi lepinguga ja usaldust kuritarvitades.“