Ints tekitas sotsidele piinlikkust

Sotsiaaldemokraatidele on juhatuse liikme Tõnu ­Intsi kahtlustamine seksi ostmises 15aastaselt poisilt erakordselt piinlik, sest 2006. aastal tulid just sotsid lagedale ideega kriminaliseerida kogu seksi ostmine – nii nagu see on näiteks Rootsis.