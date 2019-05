Kas Danske vilepuhujat ootab paljastuse eest suur rahapreemia?

Pühapäeval eetris olnud saatelõigus räägib 2014. aasta kevadeni Danske Bank Marketsi Eesti üksuse juhina töötanud Wilkinson, kuidas avastas, et panga Eesti haru kõige tulusamaks äriks on kahtlase päritoluga Vene rublade vahetamine USA dollariteks.

"Kliendid helistasid igal hommikul ja palusid: "Soovin müüa 20 miljonit rubla ja osta Ameerika dollareid." Ütlesime neile hinna ja nemad said dollarid. Ja põhimõtteliselt oligi see suur osa sellest, mida tegime."

Sellises tegevuses pole iseenesest midagi ebaseaduslikku, kuid Wilkinsoni sõnul on pankadel kohustus kontrollida, kas laekuv raha on puhas ja kuhu see edasi liigub. "Ilmselgelt seda ei tehtud," kinnitab ta.

Saatejuht Steve Kroft küsis Wilkinsonilt täpsustavalt, kas raha liikus pangast välja juba järgmisel päeval.

"Järgmisel päeval? Arvate, et see käis nii aeglaselt?" muigas Wilkinson, kelle väitel ei teinud nemad klientidele absoluutselt mingit taustauuringut. "Kliendid helistasid iga päev, nad müüsid oma rublad dollarite vastu ja oligi meie poolt kõik. Me ei näinud, kuhu raha liikus."

Wilkinsonile kinnitati, et kõiki väliskliente kontrollib pangas erikomisjon. Et see nii pole, avastas Wilkinson juhuslikult, kui kolleeg palus talt ühe suurkliendiga seoses abi. Selleks firmaks oli Lantana Trade LLP, mille tegelikeks omanikeks peetakse Venemaa luureteenistust FSB ja president Vladimir Putini nõbu Igor Putinit.

"Mulle kui britile on kõige ilmsem võimalus ettevõtte kohta finantsinfo otsimiseks avalik register. Selgus, et see oli (teiste jaoks) raketiteadus ja keegi polnud kunagi selle peale tulnud," iroonitses Wilkinson. "Maksin ühe naela ja sain ettevõtte finantsaruanded. Need olid veidrad, sest osutasid, et tegu on mittetoimivate ettevõtetega."