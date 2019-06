Lennufirma juht: saarte lennuhange mängitakse Nordica kätte

Üks veab näiteks turiste Sitsiiliast Tuneesiasse, teine hakkab Loganairi värvides teenindama Šotimaa regulaarliine. Kõik lennukid on vanad – keskmiselt 29aastased –, kuid Eestis ei saa nad Hiiu- ja Saaremaale lennata põhjusel, et on 33kohalised. See tähendab: liiga väikesed.

Kärdlasse ja ­Kuressaarde on seni viinud Transaviabaltika 19­kohaline lennuk. Kui riik mullu liinidele hanget tegema hakkas, olid nii Nyxairi kui ­Airesti ­Rootsis toodetud SAABid sellega võrreldes tõelised jumbod. Siis hange tühistati tehnilistel põhjustel ja uues (tänaseks ­võitjata) hankes oli lennuki miinimumsuuruseks juba 40 kohta.