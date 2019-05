Miks ometi maksis Eestis Eurovisionil hääletamine nii palju?

Suurbritannia hääletussüsteemi detaile teadmata on raske näidet kommenteerida, aga riigiti hinnad tõesti erinevad.

Kuidas hind kujuneb?

Hääletamise hinna teatab iga riik eraldi ja osaliselt mõjutavad hinna kujunemist näiteks kokkulepped kohalike teenusepakkujatega. Eestis on hääletussumma olnud aastaid sama.

Tänavu otsustati „Eesti laulu“ eel hääletussummasid korrigeerida ja lõpliku hinna kujunemisel sai määravaks see, et hind oleks ühtne nii helistamisel kui SMSi teel hääletamisel. Kuna „Eesti laul“ ja Eurovision käivad ERRi vaates n-ö ühe suure projekti alla, siis jäi ka Eurovisionil hääletamise hind samaks, mis see oli „Eesti laulul“.