SAHINAD | Advokaat hoiatab MMSi-teemalise vestlusõhtu kajastajaid 22 000eurose trahvinõudega

Advokaat Robert Sarv saatis meediaväljaannetele kirja, milles hoiatas 22 000eurose trahvinõudega, kui mõni väljaanne peaks kajastama Janika Veski korraldatava ­MMSi-teemalise vestlusõhtu „Must ja Valge“ ettekandeid „ühekülgselt ja poolikult“. Nimelt käsitletakse kõiki ettekandeid kui suulisi teoseid ning kõik vestlusõhtu autorid piiravad oma teoste kasutamise õigusi, keelates oma teoste avaldamise ilma autorite loata. Kirja lõpus seisab: „NB! Teadmatus autoriõiguste tingimustest ei vabasta vastutusest.“ MMS on Ravimiameti andmeil mürgine ja ohtlik kemikaal, mida propageeritakse tõhusa ravimi pähe. Vestlusõhtu „Must ja Valge“ leidis aset eile.

Jüri Ratase valitsus tahab tagada, et eesti rahva toetus Euroopa Liidule ületaks jätkuvalt toetust NATO-le. Mullu oli Eesti inimeste toetus Euroopa Liidule 79 protsenti. NATO toetus püsis samal ajal 76 protsendil. Valitsuse eesmärk on hoida järgmised viis aastat mõlema toetust vähemalt sama kõrgel tasemel. See selgub Martin Helme juhitava rahandusministeeriumi värskest dokumendist „Riigi eelarvestrateegia 2020–2023 ja stabiilsusprogramm 2019“.