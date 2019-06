Stripiklubi nõuab kaardimakseid

Läinud aastal pöördus klubi enda väitel kõikide Eestis tegutsevate kaardimakseteenuse pakkujate poole (nende hulgas Swedbank, SEB Pank, LHV Pank jt), kuid ükski neist polnud niisugusest kliendist huvitatud. Swedbanki kaebas BellaVia lausa kohtusse, leides, et pank on konkurentsiseadusest lähtuvalt kohustatud lepingu sõlmima. Kaarditerminalide andmisest keeldudes kahjustavat pank firma majandustegevust. Enamik kliente on harjunud maksma ainult kaardiga, terminali puudumisel jääb saamata tulu. Kui kaardiga maksta ei saa, kahjustavat see ka firma usaldusväärsust, tekib vajadus selgitada sularahavooge maksu- ja tolliametile.