Taskila sai 33 000, Palmer 21 000, Kobin ainult 15 000. Miks Nordica uuele juhile nii vähe palka makstakse?

Nordica nõukogu esimees Toomas Tiivel, miks Nordica uuele juhatuse esimehele Gunnar Kobinale nii vähe palka makstakse - ainult 15 000 eurot kuus?

"Ma ei tea, kas see on vähe või palju, aga see on see number, milles me kokku leppisime."

Estonian Airi juhtinud Jan Palmer sai küll 21 000 eurot kuus palka. Ja härra Taskila enne teda suisa 33 000 eurot. Kuidas Gunnar Kobin peab end tundma üksnes 15 000 eurose palga juures?

"Seda peab tema enda käest küsima, aga ma arvan, et see on siiski väga hea palganumber, kui vaatame Eesti ärimaastikku ja kooskõlas ka nende ootustega, mis meil temale on..."

Loodetavasti saab Gunnar Kobin vähemasti preemiat.