Tippsotsi kahtlustatakse seksi ostmises 15aastaselt poisilt

Parandus. Artikli esialgses versioonis kirjutasime, et ohver oli tüdruk. See ei vasta tõele, ohver oli noormees.

Erakonnast lahkumine tähendab ühtlasi Intsi välja arvamist erakonna juhatusest. Uude juhatusse kuulus ta vaid ühe nädala.

Parteist lahkumise põhjus polnud järsku lahvatanud poliitilised erimeelsused, vaid Intsi sõnul oli tegemist „ühe sügavalt isikliku asjaga.“ Ta põhjendas lahkumist üldise depressiooni ja kasvanud tööhulgaga.

Ka partei peasekretäri Rannar Vassiljevi sõnul põhjendas Ints erakonnast välja astumist isikliku probleemiga.

Kui Ekspress küsis, kas Ints sattus hiljuti politsei huviorbiiti, tunnistas kogenud poliitik, et sattus küll.

Ints jäi politseile vahele alaealiselt seksi ostmisega. Intsi väitel on see eksitav info. Samas ütles ta täpsustava küsimuse peale, kas asi on seotud seksuaalkuriteoga, et „ei saa asja kommenteerida.“ Ta selgitas vaikimist asjaoluga, et „minu ees on dokument, mis on kuulutatud asutusesiseseks kasutamiseks aastani 2094.“

Eestis on seks lubatud 14. eluaastast. Aga seksi ostmine alla 18 aasta vanustelt on kriminaalkorras karistatav. Selle eest võib saada kuni kolme aasta pikkuse vangistuse. Ekspressi teada on kõnealuses kuriteos ohver 15-aastane noormees.

Põhja prokuratuuri pressiesindaja Kaarel Kallase sõnul peeti eelmisel nädalal üle Eesti kinni 18 meest, keda kahtlustatakse seksi ostmises alaealistelt viimase kahe aasta jooksul. Seksi müüdi veebi kaudu ning kuriteod toimusid erinevates kohtades. "Hetkel on kriminaalmenetlus väga varases staadiumis ja rohkem infot anda pole võimalik," ütles Kallas.

Igapäevaelus juhib Ints Johannes Mihkelsoni keskust. See on koolitus- ja arenduskeskus, mis muuhulgas abistab pagulasi. Intsi sõnul on ta praegu haiguslehel. Mis edasi saab, ta „täpselt ei tea“.