Vanalinna kartulimaa saaga jätkub kohtus

Viigi firmale kuuluva maatüki ümber on käinud aastaid kõva vaidlus. Linnavalitsus ostis naaberkrundid kalli raha eest, aga Viigi oma mitte. Ka ei lase linnaisad tal sinna midagi ehitada. Küll aga kasutas linn omavoliliselt Viigi kinnistu serva, et ehitada sinna raudbetoonist tugimüür ning Nõelasilma värava post. Kuna Viik polnud nende rajamisega nõus, seadis Tallinna linnavolikogu tema maatükile sundvalduse. Viigi sõnul on see juriidiliselt nonsenss. „Vastavalt kohtuotsusele rajas linn rajatised ebaseaduslikult võõrale maale ja seab nüüd ebaseaduslikele ehitistele sundvalduse,“ imestas Viik. „Nõnda pole ükski eraomanik linna vägivalla eest kaitstud!“