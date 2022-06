SAHINAD | Tallinna EKRE fraktsiooni esimees: Ratas on reetur

Endine tervise- ja tööminister Tanel Kiik reageeris väga valuliselt Postimehe loole „Välismeedia hinnangul lükkas raudne leedi kõrvale Kremli huve mahitava partei“. Kiik säutsus Twitteris, et Postimehe artikli kujul on tegemist Reformierakonna välismeedia erioperatsiooniga, mis „on ühtviisi läbinähtav ja labane“. Postituse kommentaarides aga tabas Kiike Twitteri-avangardi turmtuli. Muu hulgas palutakse eksministril oma munad üles leida ja kahtlustatakse, et Jüri Ratasel on kõikide keskerakondlaste sotsiaalmeediaparoolid.