Facebook eemaldas Jolleri postituse



Facebook eemaldas dr Karmen Jolleri (pildil) postituse, tuues põhjuseks, et see ei järgi kogukonna standardeid. Dr Joller protesteeris selle vastu ja FB leidis, et tegelikult ikka järgis, aga postitus on kadunud. Joller tegi seejärel oma avalikul kontol uue postituse, et ka FB asja mõistaks.