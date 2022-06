INTERVJUU | President Karise julgeolekunõunik: kui Venemaa sõda ei kaota, ründab ta uuesti

Kas Venemaa karistab Leedut Kaliningradi blokeerimise eest? Miks on koostöö Venemaaga halb, Hiinaga aga mitte? President Alar Karise julgeolekunõunik Liis Mure arutab maailma üle nii nagu see Kadriorgu paistab. Igal juhul on üks asi selge: Venemaa peab sõja kaotama.