Aro Velmet: Trumpi vaadetega efektiivne administraator – see on palju hirmuäratavam stsenaarium kui Trumpi uus võit 2024. aastal

Nii hull see ikkagi ei ole! Üks probleem on poliitiline polariseerumine – kaks suurt Ameerika parteid on oma positsioonidelt üksteisest nii kaugel, kui üldse olla annab. Aga ma pole kindel, et see inimeste tasandil paika peab, isegi kui teemaks on need suured küsimused, mille üle praegu vaieldakse: abordiõigus, relvaõigus, kliimapoliitika. Uuringute kohaselt toetab ameeriklaste enamus abordiõigust ja tervemõistuslikke relvapiiranguid, nagu taustakontroll või poolautomaatsete relvade kasutusõiguse keelustamine.