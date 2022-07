Eesti välisluure juht: Vene ohvitserid kiruvad „materjali“ kvaliteeti, kellega nad on sunnitud sõda pidama

„Üht meie sõjandusanalüütikut tsiteerides: „Opereeritakse narkoosita, aga venelased arvavad, et nemad kannatavad valu kauem.“ Suurem sõjategevus on hangunud, kuigi üksikutes rindelõikudes on veel suured lahingud ees. Prognoosin, et pärast Donbassi üritatakse veel minna Mõkolajivi ja Odessa, võib-olla ka Harkivi suunas. Aga ei usu, et agressorit seal suurem edu saadab. On ka märke, et Vene relvajõud on mitmetes rindelõikudes keskendumas kaitsepositsioonidele. Näeme, et särtsu jääb Venemaa sõdivatel jõududel järjest vähemaks. Putin pole välja kuulutanud mobilisatsiooni ega taha seda ka teha. See saadaks sisepublikule sõnumi, et asi on tõsine ja esineb probleeme. Kasutatakse jätkuvalt väljendit „sõjaline erioperatsioon“ ja räägitakse, kui edukad on Vene väed.“