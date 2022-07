Välisluureameti juht Mikk Marran: Venemaal ei ole praegu võimalik ette võtta sõda Eestis

Õnneks sõda NATO ja Venemaa vahel ei ole. Venemaa küll räägib pidevalt NATO survest ja võimalikust ohust, aga see on puhtalt propaganda, et valmistada ette oma elanikkonda. Sõda NATOga oleks Venemaale katastroof. Seda soovi me Venemaalt päriselt ei näe.

Kas sõda on uue vindi juurde andnud või jätkub luuretöö samamoodi nagu enne 24. veebruari?

Mõlemale osapoolele, nii Lääne kui ka Venemaa teenistustele on antud suunised koguda rohkem infot. Meie n-ö kliendid – riigi juhtkond – tahavad teada, mis toimub Vene Föderatsioonis, Valgevenes, Vene-Ukraina sõjas. Küsimusi nende teemade kohta on rohkem kui enne eelmise aasta oktoobrit-novembrit, kui sai selgeks, et Venemaa valmistub Ukrainat ründama. Selles mõttes on töö intensiivistunud. Aga kas töö iseloom on läinud robustsemaks või jõhkramaks? Seda ma ei julge küll väita.

Ütlesite ennist, et Venemaa kardab USAd. Aga kui tõenäoline on, et ta ründab Eestit?