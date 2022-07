„Ei tea, kas saan oma raha tagasi“: kuidas vanapaar investeeris võrratut intressi pakkunud ühistusse

„Küsisin otse: kas teie olete ka pankrotis? Öeldi, et nemad ei ole. Lihtsalt telefoniliinid on umbes, kõik muudkui helistavad. Meil paluti mitte muretseda, kõik olevat korras: neid kontrollivad igasugused inspektsioonid ja muud asutused ning raha ei ole kusagile kadunud,“ räägib Elle.

Ja ometi tal siiani kripeldab, kuigi Eesti Hoiusel pole teadaolevalt mingeid seoseid pankrotistuva Eesti Arenguga. Ta ei mõista, miks kiitles keegi vene mees ühel Eesti Hoiuse volikogu koosolekul, et temal on 19 volitust. Kus niimoodi volitustega „mängitakse“, seal on asjad hämarad, teab Elle. Ka tema korteriühistus käib selline „sahkerdamine“. Naine tegi juba mitu kuud tagasi avalduse sooviga üks osa hoiustatud rahast Eesti Hoiusest lähiajal välja võtta. Võtaks kõik ja korraga, aga teisi osasid ta enne perioodi lõppu käsutada ei saa, kuigi tahaks.

„Padja all ju raha hoida ei saa“

Jõukad pensionärid Elle ja Valdur on oma raha eri asutustes pööritanud ja kasvatanud aastaid ning pole seni enda sõnul ühtki kaotust kandnud. „Oleme püüdnud oma raha hoida seal, kus see kasvab,“ räägib Valdur.

„Meil alternatiive ei ole. Padja all või sukasääres ju ka raha hoida ei saa,“ lisab Elle. „Midagi kallist me enam ei osta. Swedbank ka mingit intressi ei paku. Lapsed on meil suured – neile ka ei või anda, nemad siis muudkui reisivad.“