SUUR PÜRAMIIDSKEEM | Kes teab, kuhu kadus 17 miljonit eurot hoiustajate raha?

Praegu on Sorokin vabaduses. Uurimine Eesti Arengu rahaasjade suhtes jätkub. Eelmisel nädalal esitati Sorokinile täiendav kahtlustus usalduse kuritarvitamises. Ka selle eest võib kuni viieks aastaks türmi minna.

Ühistul on umbes tuhat liiget ja kohustusi ligi 17 miljoni euro eest, kuid puudub igasugune vara. Eelmisel nädalal esitas ühistu Harju maakohtule pankrotiavalduse.

Eesti Arengu hoiu-laenuühistu alustas tegevust 2014. Juhatuse ainus liige on Maksim Sorokin (39).

Mis on Eesti Arengu hoiu-laenuühistu?

Riigiprokuratuuri abiprokuröri Enge Neeme sõnul võib kahtlustus veelgi muutuda. Tõenäoliselt uurib politsei praegu, kas Sorokinile saaks esitada kahtlustuse ka omastamises – selle eest on nähtud jällegi ette kuni viis aastat vanglat, aga seadus lubaks ka vara laiendatud konfiskeerimist. Uurijate arvates on Sorokin esitanud investeeringute saamiseks valeandmeid.

„On alust kahtlustada, et hoiu-laenuühistu juhatuse liige on valeandmete esitamisega oma positsiooni kuritarvitanud ning kahjustanud hoiu-laenuühistut ja seeläbi hoiustajate huve,“ ütleb prokurör.

Sorokin jagas ühistu raha oma firmadele

Ilmneb, et Sorokin kui ühistu juht laenas ühistusse paigutatud raha edasi ainult endaga seotud firmadele. Ta kirjutas neile laenulepingutele alla kahes eri rollis – nii ühistu esindajana kui firma esindajana.

Eesti Arengul on kohustusi kokku 17–18 miljoni euro eest, kuid ühistul puudub kinnisvara ega ole selle kasuks seatud ka hüpoteeke.

Ühistu veebilehel oli kirjas lubadus, et enne laenu andmist kontrollitakse laenusaaja maksevõimet. Kuna Sorokin andis laenu omaenda firmadele, suhtus ta nende maksevõime kontrolli „loominguliselt“.

Sorokiniga seotud firmade vastu on nõudeid teadaolevalt ligi 17 miljonit eurot. Ta on teinud vähemalt 22 lepingut, mille kohaselt laenumaksed lükatakse tulevikku – näiteks aastasse 2026. Mehe nimel on hulgaliselt osaühinguid ja vähemalt üht neist kasutas ta raha toimetamiseks Suurbritanniasse.