APOLLO IMPEERIUM: Julged ideed ja agressiivsed meetodid ehk kuidas raamatupoest sai kinomonopol

Kunagi võimsatest ja õitsvatest Cinamoni ja Forumi kinokettidest on mõlemal Eestis järel vaid üks kino. Forumil Viljandis ja Cinamonil T1 keskuses. Mõlemad ketid on kukkunud osalt iseenda süül, kuid Apollo on nad ka osavalt välja nüginud.