Igakuine 700-eurone toetuste vahe ajab lapsevanemad naerma, marru ja tülli

TEELE ÜTLEB: „Minu jaoks ei ole see teki enda peale tirimise võitlus. Kui aga riik oma toetuste süsteemiga selgelt väljendab, et kolmas laps on väärtuslik ja esimesed kaks ei ole, siis meil ei pruugi piisavalt esimesi ja teisi lapsi sündida.“

Teine kolme lapse ema aga leiab: „Kui sul on rohkem lapsi, on rohkem muresid ja vastutust. Ja olgem ausad: kui vanemad on õnnelikud, on lapsed õnnelikud. Äkki ema saab tänu suurperetoetusele endale uued saapad osta või käia juuksuris, et enesetunnet turgutada? Mõned saavad elektriarve tänu sellele makstud.“