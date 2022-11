Meelis Oidsalu: Draamateatri uus suhtekrimilugu on korralik kommertshitt

Nüüd Eesti Draamateatris sama loo lavale toonud Taavi Teplenkovi sõnul valis ta trupiliikmeid selle järgi, et sinna kuuluksid mõttekaaslased. Genovese näidendi tegelased on n-ö tavalised keskklassi inimesed, nende pattude ja eelarvamustega on lihtne samastuda. Ansamblimäng on selgelt esil, keegi ei ürita partnereid üle trumbata, kuigi mängitakse tundelõõtsa mõnuga venitades ja detsibellinäitki lüüakse korduvalt lakke. Osatäitjad on õnnestunult valitud, rollid usutavad.