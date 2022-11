EKSPRESSI PODCAST | Kui kehakaal ületab uudiskünnise: Nikolai Ossipenko juhtum

Kuidas selline asi võimalik on; millal on õige, et ajakirjandus kellegi kehakaalu üle arutleb; mida kõike tähendab see ühele kenale Ida-Virumaa linnale, Kohtla-Järvlele? Seda selgitab podcastis Ekspressi ajakirjanik Marta Tuul. Saatejuht on Greete Lehepuu.

Ida-Virumaa ärimeest Nikolai Ossipenkot kutsutakse kroonimata kuningaks. Tema äri on kommunaalteenustes prügimajandusest lume lükkamiseni Kohtla-Järve tänavatel. Ta pakub sadadele inimestele tööd. Ta kandideerib kohalikel valimistel, elab väga kaasa kohalikule kultuurielule.

Kuid ta on teinud sikku. Seda korduvalt.

Kohalike kommunaalteenuste hankeid võidab ta tänu madalale hinnale, kuid see omakorda tähendab kehva kvaliteediga tööd. Kui üks ettevõte satub majandusraskustesse (või muutub maksuvõlglaseks), loob ta uue ettevõtte. Ja võidab sellega uuesti hanke.

Kohalikud on plindris: nad tahaks ammuilma head teenust, demokraatlikku ja õiglast majandamist, kuid „kroonimata kuninga“ vastu keegi astuda ei julge. Ajalugu on näidanud, et ta ei saa karistada ning siis oled kriitikaga hammustanud oma toitja kätt. Lugu on aga veelgi jaburam.

Hiljuti said mitu Kohtla-Järve juhtivametnikku ja Ossipenko kokkumängu kahtluse tõttu kohtukutse. Viimasel korral pääses Ossipenko kohtupidamisest apelleerides oma tervisele: see olevat nii kehv, et kohtupidamisele vastu ei peaks. Ja taas rõhub Ossipenko oma tervisele. Niisiis on ka prokuratuur plindris: enne veel, kui on võimalik hakata vaidlema kohtualuste süü üle, tuleb vaielda selgeks, kas ekstreemselt rasvunud Ossipenko üle saab üldse kohut pidada.