Unetud ööd ja liitreid kohvi: ajakirjanikud kirjeldavad lugejate seas hinnatud sõjapäeviku sündi

Täiemahulise sõja esimesi hektilisi nädalaid kirjeldab ka Joosep Tiks: „Ma ei kujuta ette, mitu liitrit kohvi selle aja jooksul ära sai joodud või mitu pakki suitsu tehtud. Mõlemat läks tohutult.“ Tiks arutleb sõjapäeviku fenomeni üle ning leiab, et selline formaat on lugejale mugav, sest ajakirjanikud teevad valiku päeva kõige olulisemast. „Infot on nii palju. Kuidas sa seda kõike jõuad endasse kahmata? Keegi ei jõua kõiki neid uudiseid läbi lugeda.“



Ka Greete Lehepuu on veendunud, et lugeja ei jaksa ega peagi igat uudist lugema. „Eestlastena me elame väga ukrainlastele kaasa ja tahame teada, kuidas neil läheb, aga me ei jaksa terve päev neid uudiseid jälgida. Nädala lõpus loed kas või need kõik viis-kuus-seitse sõjapäevikut läbi ja oled kursis.“