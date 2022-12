SÕJAPÄEVIK (303. päev) | Intervjuu kaitseväe peaarstiga: venelased läksid meditsiini mõttes Ukrainasse, kaks kätt taskus. Aga ära lähevad nii, et maa on must

Alguses olid need üsna sarnased. Lääne abi ja väljaõppega on Ukraina meditsiin Vene omast nüüdseks arenenum. Venemaa tuli sõja algul üldse meditsiini toeta sisse. Nad on kasutanud väga palju okupeeritud alade meditsiinivõimekust enda kasuks ära.

Mida see tähendab?

Võtavad territooriumi üle, lähevad haiglasse ja ütlevad, et see on meie haigla. Kui hakkavad taganema, lasevad haigla õhku ja sodiks, võtavad kaasa kõik, mis võtta annab. Nad läksid meditsiini mõttes Ukrainasse, kaks kätt taskus. Aga ära lähevad nii, et maa on must. Võtavad kõik, käsivad kohalikel ennast ravida. Hersonist pärit kirurg ütles meile, et tema nägi oma haiglas ainult kuut venelast kogu selle üheksa kuu jooksul.