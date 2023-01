SÕJAPÄEVIK (317. päev) | Vene rahvas nõuab Putinilt imerelvade välja toomist

Esimene n-ö lend Vene Föderatsiooni vangilaagritest sõtta saadetud kriminaale on saanud amnestia. Tegemist on kahekümnepealise salgaga, kes on vabastuse eelduseks olnud pool aastat Ukraina rinnetel ära sõdinud. Tegemist on Jevgeni Prigožini Wagneri-nimelise sõjalise ühenduse (firma, armee, palgasõdurite jõuk, pagan teab, kuidas seda täpselt nimetada; slängis nimetatakse neid „orkestrantideks“, vihjates suurele saksa heliloojale Richard Wagnerile) võitlejatega, keda Prigožin hakkas vangide hulgast värbama eelmise aasta kevadtalvel, lubades sõjas ellujäämise korral karistuse tühistamist. Nüüd on lubadus esimese partii „orkestrantidega“ teostunud.