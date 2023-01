Riigikohus keeldus Ekspressi ajakirjanike trahvimisest

Nääs: karistada võib vaid kriminaalmenetluse rikkumise eest

Oliver Nääs, Ekspressi ajakirjanike ja Delfi Meedia esindaja siinses kaasuses

Nii konkreetse Riigikohtu määruse kui ka selle laiemate mõjude kohta võib kahtlusteta öelda, et see on ajakirjanduse võit. Prokuratuuri katse trahvida ajakirjanikke üksnes selle eest, et nad enne avaldamist prokuratuurilt luba ei küsinud, kukkus selgelt läbi. Riigikohus ütles otsesõnu, et ainuüksi prokuratuuri avaldamisloa puudumine trahvi määramist ei õigusta. Karistada võib kohtueelse menetluse andmete avaldamise eest ikkagi ainult juhul, kui andmete avaldamise puhul on konkreetse kriminaalasjas asjaoludest ja eripärast tulenev usutav risk kriminaalmenetluse huvide kahjustamiseks.

Ajakirjanduse vaatenurgast on oluline veel see, et kohtueelse menetluse andmetena ei käsitleda kõiki võimaliku kuriteosündmusega seotud asjaolusid. Kohtueelse menetluse andmete on käsitatavad ainult need, mis on avaldajale teatavaks saanud kriminaalasja materjalide, menetleja ametniku või menetlustoimingus osaleja kaudu, sh siis, kui avaldaja on saanud teabe ise menetlustoimingus osaledes. Siinkohal ei ole vahet, kas teave jõudis avaldajani vahetult (nt ise toimikuga tutvudes) või vahendatult (nt kui keegi räägib edasi, mis toimikus sisaldus).