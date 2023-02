SAHINAD | 3D-mudel tapetud naisest tõi 40 vihjet

Möödunud nädalal jagas politsei 3D-kujutist sellest, milline võis välja näha 1990ndatel tapetud naine, kelle surnukeha 2021. aasta suvel Nõmmelt leiti. Politsei on pärast 3D-kujutise pildi avaldamist saanud umbes 40 vihjet, enamasti viide kellelegi, kes on kadunud. Neist kaheteistkümnel juhul on selgunud, et inimene, keda arvatakse olevat teadmata kadunud, on tegelikult elus ja terve.