Mike Calamus: mis puudutab Euroopa Liidu liikmena võetud kohustusi, siis iga rumalusega ei pea kaasa jooksma

Järgnev on vastulause 6. veebruaril Eesti Ekspressis ilmunud Raino Paroni arvamusloole „Vandeadvokaat: EKRE pakutud „päästepaat“ ei ole merekõlbulik“.



Vandeadvokaat Raino Paron avaldas Eesti Ekspressis oma poliitilist seisukohta: EKRE välja pakutud ideed vähendaksid majanduslikku edu ja julgeolekut. Tema hinnangul EKRE majanduse kasvule pööramise abinõud - lõpetame taastuvenergia tasude maksmise ja eemaldame elektri tootmiskulust CO2 kvoodi - eeldavad Eesti riigi loobumist rahvusvaheliste lepingutega võetud kohustuste täitmisest. See rikuks Eesti rahvusvahelise reputatsiooni ja võtaks investoritelt kindluse Eesti majandusse investeerida.