Ekspressi paljastus Vene mõjuagentidest lainetas üle Euroopa: Austria valitsuselt oodatakse seisukohta

Leiud paljastasid, et riigiduuma töötajatest ja nende kaasatud vahemeestest koosnenud „lobiorganisatsioonil“ õnnestus Kremlile meelepäraseid materjale ette sööta Austria, Küprose ja Itaalia rahvasaadikutele ning arvukatele kohalikele poliitikutele Euroopa Liidus. Võrgustik väitis sisedokumentides, et kontrollitavaid poliitikuid on enamikus Euroopa Liidu riikides.