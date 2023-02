Ärimehena kukkus Martin Helme läbi. Nüüd meelitab ta rahvast väga suhkruste lubadustega

Kui erakonna juhina on Helme veendunud, et tal on parim plaan, kuidas eestlaste maksurahaga ringi käia, siis oma eraäridega varasemas elus tal plaanide tegemine kuigi hästi ei õnnestunud.

Eesti päästmise lubamist see Helmel aga ei sega. USA eelmine riigipea Donald Trump pääses võimule lubadusega teha Ameerika uuesti suureks ehk sisendas valijatele, et maailma vägevaim majanduslik ja sõjaline muskel vajab päästmist. Too slõugan töötas. EKRE propagandistid teavad, et asjad, mis töötavad sealpool suurt lompi, võivad tuua edu ka siin. Sealt tulebki EKRE Eesti päästmise loosung. (Hämmastaval kombel ei ole Helme riigikogus president Donald Trumpi toetusrühma liige. Sinna kuuluvad vaid EKRE saadikud.)