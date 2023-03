SÕJAPÄEVIK (372. päev) | Lääs on ühtne, aga kahjuks ka ida. Hiina pani Vene agressioonile õla alla

FSB sõnul on nad alustanud operatsiooni, et „hävitada relvastatud Ukraina natsionalistid, kes rikkusid riigipiiri“. Kremli pressiesindaja Dmitri Peskovi sõnul toimub homme president Vladimir Putini eestvedamisel Venemaa julgeolekunõukogu istung ning selle tõttu on riigipea tühistanud visiidi Stavropoli. „Jutt käib terrorirünnakust. Oleme võtnud tarvitusele meetmed terroristide hävitamiseks,“ sõnas Peskov.