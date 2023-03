SÕJAPÄEVIK (382. päev) | Päevaga hukkus tuhat venelast. Ukraina viimane eluliin Bahmuti

Bahmuti kandis salvestatud videos ütleb Ukraina võitleja Kyanian, et Vene väed ei jõudnud ööpäevaga mitte kuskile edasi. „Viimasel päeval purustasid meie üksused nii palju liha, et seda on raske kokku lugeda,“ sõnab ta, helesinine kevadine taevas pea kohal paistmas. Ka rahvusvaheline sõjauuringute keskus (ISW) kinnitab: eilse jooksul ehk 11. märtsil ei suutnud venelased Bahmuti kandis edeneda.