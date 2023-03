Ants Rootslase saate arvustus: isehakanud terapeudid armastavad kõike seletada läbi lapsepõlvetraumade

Vaimse tervise teemadest on saanud tõeline meelelahutus, mille värskeimaks kinnituseks on amatöörpsühholoogiale pühendatud saatetund TV3s. Enda kindlustamiseks rõhutab telekanal siiski, et „Uus algus Ants Rootslasega“ ei esinda kanali seisukohti ja Antsu tutvustatakse kui „nõutud terapeuti“, sest ükski koolkond šarmantset ravitsejat omaks ei tunnista.