Võimuliit oli noateral: Kaja Kallas ähvardas valitsuse teha sotsideta

Sellele hetkele 10. aprillil on eelnenud kuu aega läbirääkimisi. Valimiste võitjate suurt ühisosa rõhutavatest sõnumitest ja soojalt naeratavatest nägudest võis jääda mulje, et mis seal ikka pikalt rääkida. Aga juba siis teadsid mitmed kõnelejad, et talv on tulemas.